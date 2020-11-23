فلسطين تسجل 1558 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و517 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين اليوم: إن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين أكدت أن هناك 52 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.