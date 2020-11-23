بايدن يكشف عن تشكيلته الحكومية الثلاثاء

يتجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتسمية الدبلوماسي أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية، كما ذكرت عدة وسائل إعلام، في قرار سيشكل عودة إلى نهج العمل المتعدد الأطراف، خلافاً لسياسة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي أثارت توتراً مع الحلفاء التقليديين.

ويعتزم بايدن الكشف عن أسماء أول أعضاء إدارته المقبلة الثلاثاء، رغم مواصلة ترامب الإصرار على حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات، لكن من دون تقديم أدلة.

وبلينكن (58 عاماً) هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيّين في مجال السياسة الخارجيّة، وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجيّة الأميركيّة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عندما كان بايدن يشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس.

ويرتقب أن يعلن الرئيس المنتخب عن ترشيح بلينكن لمنصب وزير الخارجيّة الثلاثاء.

بلينكن يتحدث الفرنسية بطلاقة، وهو محاور لبق ومن مؤيدي أوروبا، وقد ارتاد مدرسة في باريس، حيث كان زوج والدته يمارس مهنة المحاماة.

وتعيين بلينكن الذي سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ، قد يساهم في طمأنة حلفاء الولايات المتحدة الذين تعرضوا للتهميش أو حتى للإهانة في ظل حكم ترامب.

وكتب ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية على تويتر، أن بلينكن سيكون وزير خارجية قوياً للولايات المتحدة.

والى جانب خبرته الواسعة في السياسة الخارجية، فهو «على علاقة جيدة بالرئيس، ما سيتيح له إيصال الحقيقة للسلطة»، كما أضاف هاس.

ويَمضي بايدن في استعداداته لتسلّم الحكم في يناير، رغم تحرّك ترامب على جبهات عدّة لمحاولة إلغاء نتائج تصويت 3 نوفمبر.





