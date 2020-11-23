الأمم المتحدة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون رغم تدابير «كورونا»

أعلنت وكالة أممية، اليوم الاثنين، أن التباطؤ الصناعي الناجم عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ لم يخفف الارتفاع القياسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات الدفيئة المساهمة بصورة أساسية في احترار المناخ.

وبحسب النشرة السنوية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجوّ سجلت ارتفاعاً كبيراً في العام 2019 واستمر المنحى عينه في 2020.