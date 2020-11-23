«أسترازينيكا»: 200 مليون جرعة لقاح لـ«كورونا» بنهاية العام

قالت بام تشنغ المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا، اليوم الاثنين، إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة من لقاحها المرشح، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد بحلول نهاية عام 2020، وأن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وأضافت في إفادة صحفية أنه سيتوفر في بريطانيا 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام و70 مليون بنهاية الربع الأول من عام 2021.