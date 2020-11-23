لندن تفتح صالات الرياضة والمتاجر غير الأساسية ديسمبر المقبل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين، أن من المتوقع السماح بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية والمتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء إنجلترا، عندما تنتهي حالة العزل العام الحالية في البلاد في الثاني من ديسمبر.

ومن المقرر أن يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تفاصيل القيود، التي سيتم الإبقاء عليها بعد انتهاء الإغلاق، عندما يتحدث إلى البرلمان في وقت لاحق.