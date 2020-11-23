أعلنت روسيا اليوم الإثنين تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 25173 حالة شملت 6866 حالة في العاصمة موسكو مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و 114502.
كما ذكرت السلطات أن 361 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة رسمياً إلى 36540 حالة.