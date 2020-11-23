روسيا تسجل زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا

أعلنت روسيا اليوم الإثنين تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 25173 حالة شملت 6866 حالة في العاصمة موسكو مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و 114502.

كما ذكرت السلطات أن 361 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة رسمياً إلى 36540 حالة.