الولايات المتحدة تسجل أكثر من 184 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 184591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1476 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية حسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليونا و28 ألفا و81 إصابة وزاد عدد الوفيات إلى 255076 وفاة.