ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - الليلة الماضية في نيوم - معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.