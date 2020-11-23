مصر تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا و13وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 351 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 13 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى مساء الأحد إلى 113027، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6548 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 98 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101881 حالة.