وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

أعلن في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الرئيس الاسبق للبلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد معاناة من مرض عضال.

وقالت مصادر عائلية إن الرئيس الأسبق توفي في العاصمة نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية عن عمر ناهز ال 82 عاما.

ووصل ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2007، ثم أطيح به في انقلاب عسكري في أغسطس2008 .