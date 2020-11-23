بايدن يعتزم تعيين بلينكين وزيراً للخارجية

ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر لم تحددها أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية. وقال مراسل بلومبرج ، تايلر بيجر ، على تويتر إن من المتوقع إعلان ذلك يوم الثلاثاء.

وامتنع فريق بايدن الانتقالي عن التعليق ولم يرد بلينكين على طلب للتعليق.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن بلينكين هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.