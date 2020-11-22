مقتل 15 مسلحاً موالين لإيران بضربات جوية شرقي سوريا

دمشق (وكالات)

قتل 15 مسلحاً من ميليشيات موالية لإيران غالبيتهم عراقيون وأفغان في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد، أمس، أن طائرات إسرائيلية شنت الغارات، فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «لا نعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية». وأورد المرصد أن الطائرات الحربية شنت أكثر من 10 غارات على مواقع لميليشيات موالية لإيران في مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في دير الزور، ما أسفر عن مقتل 8 عراقيين و6 أفغان على الأقل من تلك المجموعات، وأسفر القصف أيضاً عن تدمير مركزين لتلك المجموعات وعدد من الآليات.

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب الجيش السوري.

وليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري.

وفي سياق آخر، واصلت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف الرقة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المدفعية التركية استهدفت، أمس، مناطق ناحية عين عيسى شمالي الرقة، وسقطت قذائف على حاجز عين عيسى، الأمر الذي أدى لإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي «الأسايش» بجراح.

وتجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، منذ أمس الأول، على مخيم عين عيسى وأطرافه الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضمن ريف الرقة الشمالي. وتزامن القصف مع مرور دورية روسية في المنطقة.