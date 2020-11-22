العراق: العثور على 10 أوكار لـ«داعش» في سامراء

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية، الحداد لثلاثة أيام بعد مقتل 10 أشخاص في هجوم إرهابي، فيما استنكر البعض عجز القوات العراقية عن القضاء على الخلايا السرية للتنظيم.

وقتل 6 من أفراد قوات الأمن و4 مدنيين مساء أمس الأول، في كمين نصبه إرهابيون قرب سلسلة جبال «مكحول» الواقعة على بعد 200 كم شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة.

وبعد ثلاث سنوات على إعلان الانتصار على «داعش»، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من ميليشيات «الحشد الشعبي»، تعرضوا لإطلاق نار من الإرهابيين. وأثار الهجوم غضب شخصيات محلية بارزة.

وكتب النائب مشعان الجبوري، أحد ممثلي محافظة صلاح الدين في البرلمان، تغريدة قال فيها: «قوات الأمن أكدت لنا تواً بأن هذه المنطقة تم تطهيرها».

وقال السياسي جمال الضاري، في تغريدة مماثلة، إن «الجريمة البشعة في قرية المسحك تكشف عن الفشل المتكرر بخطط محاربة الإرهاب».

وأضاف «على حكومة مصطفى الكاظمي أن تكون جادة بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على الخلايا الإرهابية من خلال التعاون الحقيقي وتفعيل الجهد الاستخباراتي وأن لا تكتفي بتشكيل لجان التحقيق الصورية».

وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، العثور على 10 أوكار لـ«داعش» في جزيرة «أم جريش». وقالت الخلية في بيان: إن «قيادة العمليات المشتركة اعتمدت مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب وملاحقة بقايا عصابات داعش، وهي تقويض بيئة العدو وحرمانه مِن الموانع الطبيعية والجغرافية الصعبة، ووفقاً لهذا التكتيك الجديد وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة عمليات سامراء عملية تطهير وتفتيش جزيرة أم جريش وسط نهر دجلة»، لافتةً إلى أنه «شاركت في العملية القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والهندسة العسكرية للجيش وبإسناد طيران الجيش، وبدأت بنصب جسر عسكري لتأمين دخول القوات والجهد الهندسي إلى هذه الجزيرة». وأضافت، أن «العملية استمرت 5 أيام، وتم العثور خلالها على 10 أوكار لعصابات داعش الإرهابية داخل الجزيرة وتم تدميرها بالكامل»، مبينة أنه «كان طول الجسر الذي جرى نصبه 70 مترا على نهر دجلة ومساحة الجزيرة 420 دونماً».

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري عراقي أمس، بمقتل اثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إثر هجوم شنه عناصر من التنظيم على قوة للجيش العراقي قرب الحدود مع سورية غربي الموصل. وقال النقيب كرار العبادي إن «قوة من الجيش العراقي صدت اليوم هجوماً لعناصر داعش على الشريط الحدودي العراقي السوري باتجاه قضاء البعاج غربي الموصل، حيث تمكنت من قتل داعشيين اثنين، فيما لاذ الآخرون بالفرار»، مشيراً إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على 5 عناصر من تنظيم «داعش» نفذوا عمليات ضد القوات العراقية. وذكرت الوكالة في بيان صحفي: «تم القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية». وأضافت أن «اثنين منهم عملوا فيما يسمى ديوان الجند، فيما عمل الثلاثة الآخرون فيما يسمى المعسكرات العامة».