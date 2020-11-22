بايدن يعلن التعيينات الأولى في إدارته غداً

واشنطن (وكالات)

يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن غداً الثلاثاء أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما أورد مستشاره المقرب رون كلاين.

ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في يناير على الرغم من تحرك الرئيس دونالد ترامب على جبهات متعددة لمحاولة إلغاء نتائج التصويت في 3 نوفمبر.

«مزعج وضار»

وقال كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن لشبكة «ايه بي سي»: «سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء»، من دون أن يشأ تحديد الحقائب المعنية أو بعض الأسماء، مضيفاً «ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه الثلاثاء». وقال كلاين إنّ «دونالد ترامب يرفض الديمقراطية، فهو يطلق ادعاءات لا أساس لها عن تزوير الأصوات ودعاوى لا أساس لها رفضتها 34 محكمة». واعتبر أن الأمر «مزعج وضار»، لكنه أكّد أنّه «لن يغير نتيجة ما سيحدث هنا في الساعة الثانية عشرة ظهر 20 يناير: سيصبح جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة». وعلى الرغم من خسارته دعوى قضائية جديدة، وهذه المرة في ولاية بنسلفانيا، لم يُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أي مؤشر على تخليه عن جهوده المستمرة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية ومارس ضغوطاً هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات.

ويتهم المنتقدون، ومنهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، ترامب بمحاولة تقويض الثقة في النظام الانتخابي الأميركي ونزع الشرعية عن فوز بايدن من خلال الترويج لادعاءات كاذبة عن تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع.

وكتب ترامب على تويتر أمس: «قاتلوا بشدة يا جمهوريين»، في تأكيد لروايته التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

وحتى الآن أخفقت محاولاته في المحاكم لإجهاض عمليات التصديق على النتائج بولايات جورجيا وميشيجان وأريزونا.

ورفض القاضي الاتحادي ماثيو بران، وهو جمهوري رشحه الرئيس السابق باراك أوباما، أمس الأول، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ووصف القاضي الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها «حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات».

وبدأ بعض رفاق ترامب الجمهوريين في الكونجرس ينفضّون من حوله وإن كان لا يزال يلقى دعماً من العديد منهم خاصة الأعضاء البارزين.

وقال السناتور الجمهوري بات تومي إن الحكم «استنفد جميع الخيارات القانونية الممكنة لترامب في بنسلفانيا»، ودعا الرئيس إلى قبول نتيجة الانتخابات.

كما هنأ تومي، بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ووصفهما بأنهما «موظفان حكوميان متفانيان».

وفي وقت سابق دعت ليز تشيني عضو الفريق القيادي الجمهوري بمجلس النواب ترامب إلى «أن يقدم على الفور أدلة على التلاعب الواسع النطاق بأصوات الناخبين وإلا فعليه احترام قدسية عمليتنا الانتخابية».

ولكي يكون لدى ترامب أي أمل في البقاء بالبيت الأبيض، لا بد له أن يتغلب على الفارق الذي يتقدم به بايدن عليه في بنسلفانيا وهو 81 ألف صوت.

ومن المقرر أن تبدأ الولاية، التي فاز بها ترامب في 2016، التصديق على النتائج اليوم الاثنين.

وتعهد محامو ترامب بالطعن في النتيجة على الفور لكن المحامين الذين يترافعون ضده في المحكمة يقولون إنه لم يعد أمامه وقت للقيام بذلك.

وقالت كريستين كلارك رئيس لجنة المحامين للحقوق المدنية «ينبغي أن يدق هذا الأمر مسماراً في نعش أي محاولات أخرى يقوم بها الرئيس ترامب لاستخدام المحاكم الاتحادية لقلب نتيجة انتخابات 2020».

رفض التسليم بالهزيمة

حصل بايدن على 6 ملايين صوت أكثر من ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، وحصد أيضا 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب وهي الأصوات التي تحدد من سيؤدي اليمين في 20 يناير.

وأمضى بايدن الأسابيع القليلة الماضية في الاستعداد لتولي منصبه، رغم أن إدارة ترامب رفضت تقديم التمويل والتصاريح الأمنية اللازمة لذلك.

ويقول منتقدون إن رفض ترامب الإقرار بهزيمته له تداعيات خطيرة على الأمن القومي وجهود التصدي لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 256 ألف أميركي.

ومن أجل البقاء في منصبه، سيحتاج ترامب بطريقة ما إلى قلب نتائج الانتخابات في ثلاث ولايات كبيرة على الأقل، وهو ما لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت إعادة إحصاء الأصوات في ولاية جورجيا فوز بايدن هناك، وصدق المسؤولون على النتيجة الجمعة الماضية. وقالت حملة ترامب في وقت متأخر أمس الأول، إنها ستطلب إعادة الإحصاء مرة أخرى.

وفي ولاية ويسكونسن، انتقد مسؤولو الانتخابات المتطوعين من حملة ترامب لإبطائهم عملية إعادة فرز جزئية من المستبعد أن تغير من واقع انتصار بايدن.