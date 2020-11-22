تقليص مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بسبب جائحة فيروس كورونا



قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال رون كلين المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض «أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد... من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي».

وأضاف أن بايدن ونائبته كاميلا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، لكنه لم يقدم تفاصيل.