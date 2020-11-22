ميركل تبدي «قلقها» لبطء محادثات تزويد الدول الفقيرة بلقاح «كورونا»

أبدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد «قلقها» حيال بطء المحادثات الهادفة إلى تزويد الدول الأكثر فقراً لقاحاً مضاداً لوباء «كوفيد - 19».

وفي ختام قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي نظمتها السعودية، صرحت ميركل للصحافيين في برلين «سنرى الآن مع تحالف غافي لتأمين اللقاح متى ستبدأ هذه المفاوضات؛ لأن ما يقلقني أنه لم يتم القيام بشيء حتى الآن».