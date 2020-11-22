المغرب تسجل 3979 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة المغربية، اليوم، تسجيل 3979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» و3746 حالة شفاء و60 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 324 ألفاً و941 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي ومجموع حالات الشفاء التام إلى 270 ألفاً و457 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5316 حالة.