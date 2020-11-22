خادم الحرمين: الحفاظ على كوكب الأرض يكتسب أهمية قصوى في ظل زيادة الانبعاثات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن الحفاظ على كوكب الأرض يكتسب أهمية قصوى وقال، إنه في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.

وأوضح الملك سلمان - لدى مخاطبته الفعالية الثانية المصاحبة لقمة العشرين التي أقيمت اليوم، تحت عنوان الحفاظ على كوكب الأرض - أن رئاسة المملكة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها.

وقال خادم الحرمين الشريفين، إن المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.. ودعا الدول الأخرى إلى العمل معاً لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان".