السعودية تسجل 224 إصابة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، استمرار تسجيل أعداد منخفضة لعدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 224 حالة في نفس الوقت الذي تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة إلى 355 ألفاً و258 حالة مؤكدة، بزيادة 224 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 221 حالة.

وتم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 343 ألفاً و371 حالة (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5780 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 6107 حالات، منها 785 حالة حرجة.



