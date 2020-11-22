الفلبين تسجل 1968 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 1968 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 24 ألفا و209 وإجمالي عدد حالات الوفاة إلى ثمانية آلاف و123، طبقا لما ذكرته وكالة "أنباء الفلبين" اليوم الأحد.

وتابعت الوزارة أن 92 % من هؤلاء الذين أظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس قد تعافوا.

وفي أحدث تقرير لها، سجلت الوزارة عشرة آلاف و957 حالة شفاء، مما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 386 ألفا و486.