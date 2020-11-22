هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب شرقي الجزائر

سجلت هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد في ولاية سكيكدة شرق العاصمة، حيث تم تحديد مركزها على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب منطقة الحروش التابعة للولاية.

وبحسب بيان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن الهزة سجلت في حدود الساعة الرابعة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد (0353 بتوقيت جرينتش).

ولم يتسن على الفور معرفة ما اذا كان الزلزال نجم عنه اضرار بشرية أو مادية.