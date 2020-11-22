الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 نوفمبر ارتفاعا من 16 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن ثلاثا من تلك الحالات منقولة محليا.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 21 نوفمبر نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.