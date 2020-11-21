«تويتر» تسلم الحساب الرسمي إلى بايدن يوم تنصيبه

واشنطن (أ ف ب)

تُسلم منصة تويتر الحساب الرسمي للرئيس الأميركي على موقعها إلى جو بايدن إثر أدائه القسم يوم تنصيبه، حتى مع عدم إقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال المتحدث باسم تويتر نك باسيليو في رسالة إلكترونية لموقع «بوليتيكو» إن الشبكة الاجتماعية «تتجهز بفعالية لنقل حسابات البيت الأبيض على تويتر في 20 يناير 2021».

وأضاف أن العملية تجري بالتعاون مع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، كما جرى عام 2017.

وستتم أرشفة جميع التغريدات المنشورة على الحسابات الرسمية للرئيس والسيدة الأولى ونائب الرئيس قبل حذفها، وتسلم الحسابات للإدارة الجديدة في البيت الأبيض خلال نفس اليوم.

وترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر، يستعمل أساساً حسابه الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مشترك.

وعلى غرار حساب البيت الأبيض وحسابات أخرى رسمية، يُستعمل الحساب الرسمي للرئيس أساساً لإعادة نشر تغريدات ترامب التي يرسلها على حسابه الشخصي.

وتتعرض تويتر إلى ضغوط لوضع حد للمعلومات المغلوطة ونظريات المؤامرة التي ينشرها الرئيس.

وأضافت المنصة منذ الاقتراع، رسائل تحذير لعدة تغريدات نشرها دونالد ترامب الذي يواصل تأكيد انتصاره والزعم أن فوز منافسه جو بايدن سببه تزوير واسع النطاق، دون أن يقدم أدلة على ذلك.

من جهته لا يستعمل جو بايدن تويتر بالقدر نفسه، إذ نشر أقل من 7 آلاف تغريدة لمشتركيه الذين يبلغ عددهم 19 مليوناً، مقابل 58 ألف تغريدة نشرها ترامب.