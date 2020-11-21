«مسام»: إزالة 200 ألف لغم حوثي في 29 شهراً

الرياض (وكالات)

كشف مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن، عن محصلة كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة الحوثية التي انتزعتها فرقه الهندسية خلال 29 شهراً، ولا يزال مستمراً. وأعلن المشروع عن رقم قياسي للألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها حيث تمكن من إزالة 200 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخائر غير متفجرة من الأراضي اليمنية منذ انطلاق المشروع نهاية يونيو 2018 حتى الآن. ويعد مشروع «مسام»، أكبر مشروع لنزع الألغام في اليمن، من خلال عدة فرق هندسية تتوزع على أغلب المحافظات المحررة، وتقوم بمهمة مسح المناطق ونزع الألغام وإتلافها. وزرعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أكثر من مليوني لغم في كل المحافظات التي وصلت إليها، متسببة بوقوع الآلاف من الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى وجرحى ومعاقين.