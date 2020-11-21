قصف مدفعي حوثي على قرى في «التحيتا»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

عاودت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرى في مديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، في انتهاكات متواصلة لهدنة ترعاها الأمم المتحدة منذ عامين.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف الهاون وقذائف «BMB» صوب القرى السكنية في منطقة الجبلية في المديرية، وتزامن القصف المدفعي مع فتح نيران أسلحة متوسطة على منازل المدنيين.

وتستمر الميليشيات في استهداف المدنيين وممتلكاتهم في مناطق جنوب الحديدة، ضاربة عرض الحائط باتفاق أبرمته الحكومة مع الميليشيا في العاصمة السويدية استوكهولم، يتركز محوره الأساسي في هدنة عسكرية بالمحافظة الواقعة على الساحل الغربي اليمني.