مصادر لـ«الاتحاد»: البعثة الأممية في ليبيا تبحث حسم ملف الحكومة و«الرئاسي»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً، اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي الذين عقدوا اجتماعاتهم في العاصمة تونس لمدة أسبوع، وذلك بحسب ما أكده عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد».

وقال بن شرادة، إن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماعات الجولة الأولى بين لجنة الحوار السياسي التي عقدت في تونس، موضحاً أن الاجتماع سيبحث وضع آلية اختيار للحكومة الجديدة والإبقاء على المجلس الرئاسي الحالي، مؤكداً وجود خلافات كبيرة بين الأعضاء والأفضل عقد جولة أخرى تكون أكثر جدية.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن اللقاء الافتراضي مع أعضاء لجنة الحوار سيبحث حسم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد، مستبعدا أن يتم حسم هذه الأمور عبر اجتماع افتراضي حيث فشل اللقاء الأخير بين الأعضاء في تونس في حسم هذه الملفات الخلافية.

ورجح السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن يكون هذا الاجتماع الافتراضي هو الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، موضحاً أن المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ملادينوف سيتولى متابعة تلك الملفات مطلع العام المقبل.

ودعا السعيدي لأهمية أن يلتئم مجلس النواب الليبي في أقرب وقت ممكن وعقد جلسة مكتملة النصاب داخل الأراضي الليبية.

من جانبها، توجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، برسالة إلى الزعماء الليبيين والشعب الليبي، دعتهم فيها إلى عدم السماح بما وصفتهم «من يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللوكم بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة».

وقالت «ويليامز» في رسالتها التي وجهتها عبر حوار خاص مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إن ليبيا على مشارف مرحلة جديدة وتقترب من إنهاء حالة الحرب التي دامت لسنوات، مشيرة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وانطلاق الملتقى السياسي الليبي، والانتخابات المقبلة، ودور المرأة، والنفط والتدخل الأجنبي.

وحيت «ويليامز» في حوارها الليبيين على الإحساس بالمسؤولية والوطنية والالتزام بروح التفاوض لدى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، ولدى المشاركين في الملتقى السياسي، منوهة بشكل خاص إلى دور الكتلة النسائية التي شاركت في ملتقى الحوار الليبي، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في بناء وصنع السلام.

وأشارت ويليامز إلى النفط الليبي وتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى اجتماعها الأخير مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في مرسى البريقة والذي ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وآمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية.

ووجهت «ويليامز» بضرورة احترام حظر السلاح من قبل الدول المتدخلة في الأزمة الليبية، مشددة على أهمية احترام قرارات مؤتمر برلين.

جدير بالذكر أن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، كانت قد صرحت مؤخراً بأنه في الأيام المقبلة سيكون على المتحاورين في تونس اتخاذ قرارات ذات أهمية حيوية لليبيا ومستقبلها، وفق قولها.

على جانب آخر، أعلن مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طرابلس أن أعضاء المجلس توجهوا من العاصمة طرابلس إلى طنجة المغربية لعقد اجتماع تشاوري.

وقال مكتب الإعلام التابع لنواب طرابلس «إنه بناء على دعوة من المغرب توجه أعضاء مجلس النواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة طنجة لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء المجلس والذي سيعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال هذا الاجتماع».

ومن المقرر أن يستضيف المغرب اليوم الأحد جلسة تبحث توحيد مجلس النواب الليبي بجميع أعضائه لإنهاء الانشقاق.

وفي فرنسا، قال فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق إن وزارته ستتسلم قريباً 10 طائرات هليكوبتر حديثة ومجهزة بالكامل، لتستعمل في أغراض مكافحة الجريمة والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر.

«يونيسف»: 348 ألف طفل ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» حاجة نحو 1.2 مليون شخص، من بينهم أكثر من 348 ألف طفل إلى مساعدات إنسانية في ليبيا. وقالت المنظمة لدى استعراض مخطط عملها في المجال الإنساني واحتياجاتها في 2021، أمس، إنها سوف تعمل مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق إستراتيجيتها الإنسانية والإنمائية وبناء السلام في ليبيا، مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة السريعة في بداية حالات الطوارئ الجديدة. وكشفت الـ«يونيسف» عن حاجتها وشركائها إلى 49.1 مليون دولار لقيادة تدخلات الاستجابة للطوارئ في ليبيا في عام 2021، مضيفة أن الاحتياجات الرئيسية المرتبطة بوباء «كورونا»، تشمل التدخلات ذات الأولوية لعام 2021 الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وحماية الطفل.

ونبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى معاناة الأطفال والأسر الليبيين من التدهور السريع في الخدمات العامة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وفقدان سبل العيش، وتحديات خطيرة تتعلق بالحماية، مشيرة إلى توقف خدمات التطعيم بسبب تفشي وباء «كورونا».