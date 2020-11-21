قوات تركية تقصف مناطق الأكراد بريف حلب

دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتجدد القصف الصاروخي للقوات التركية، على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وذكر المرصد السوري أن القصف استهدف بالقذائف الصاروخية محيط مطار «منغ» العسكري، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري أمس الأول، قصفاً نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث في ريف أعزاز، على مواقع القوات الكردية في قرية «مرعناز». وجاء القصف تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور «مرعناز والبيلونية وعين دقنة» شمالي مدينة حلب.

وأمس الأول، أفادت مصادر محلية بدخول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت المصادر إن الرتل العسكري التركي دخل من معبر «كفر لوسين»، وشمل آليات عسكرية وعربات وذخائر بهدف تعزيز نقاط انتشار القوات التركية في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.