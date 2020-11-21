خادم الحرمين الشريفين : يدعو "مجموعة العشرين" إلى تقديم الدعم للدول النامية والتعاون في مواجهة "كورونا"

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن جائحة "كورونا" شكلت صدمة، غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، وسببت خسائر اقتصادية واجتماعية.

وقال خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين "G20" التي عقدت افتراضيا اليوم -.. « وما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي كما يتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق، للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية، إضافة إلى وضع اللبنات الأساسية للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل».

وأضاف الملك سلمان إن دول مجموعة العشرين تعهدت في القمة غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة وساهمت جميعها في بداية الأزمة بما يزيد على واحد وعشرين مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، كما اتخذت تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها من خلال ضخ ما يزيد على أحد عشر تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

وأكد العاهل السعودي أن الهدف العام هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. وعلى الرغم من أن جائحة كورونا قد دفعتنا إلى إعادة توجيه تركيزنا بشكل سريع للتصدي لآثارها، إلا أن المحاور الرئيسية التي وضعناها تحت هذا الهدف العام ـ وهي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة ـ لا تزال أساسية لتجاوز هذا التحدي العالمي وتشكيل مستقبل أفضل لشعوبنا، وعلينا في المستقبل القريب أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن قادة دول مجموعة العشرين التقوا للمرة الأولى قبل 12 عاماً استجابة للأزمة المالية، وكانت النتائج خير شاهد على أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأبرز للتعاون الدولي وللتصدي للأزمات العالمية..وقال "اليوم نعمل معاً مجدداً لمواجهة أزمة عالمية أخرى أكثر عمقا عصفت بالإنسان والاقتصاد، وإنني على ثقة بأن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم".



