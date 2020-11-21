العاهل الأردني يدعو قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة



دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة، لتدعيم التعاون والتكامل الدولي وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعافٍ أكثر عدلاً وشمولاً، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الأردنية.

جاءت دعوة العاهل الأردني خلال مشاركته اليوم السبت، كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تعقدها المملكة العربية السعودية افتراضياً.

وأكد الملك عبد الله في كلمته على ضرورة التصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، خصوصاً في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، والتعليم.

وشدد العاهل الأردني على الحاجة إلى العمل على ضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكداً أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.

كما دعا إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم كاللاجئين والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، مؤكداً أن حماية اللاجئين والمجتمعات الأكثر ضعفا حول العالم هي مسؤولية دولية.





