الجزائر تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر اليوم السبت، عن رصد 1019 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 84 حالة عن اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 73 ألفاً و774 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير الماضي.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في اللقاء الصحفي اليومي أنه جرى رصد 19 وفاة جديدة بزيادة 4 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2457.

كما أشار فورار إلى تعافي 602 حالة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 48 ألفاً و243.