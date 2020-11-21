وزير الاقتصاد الألماني يحذر من تأجيل آخر لقرارات احتواء «كورونا»



قبل وقت قصير من المشاورات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تدابير احتواء جائحة «كورونا»، حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من تأجيل آخر للقرارات.

وقال ألتماير في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم السبت: «نحن بحاجة إلى قرارات شجاعة الآن، الاقتصاد وكل المعنيين يريدون الوضوح».

وأكد الوزير أن الهدف يجب أن يكون القدرة على الاحتفال بعيد الميلاد «الكريسماس» حتى ولو على نطاق متواضع، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم خفض عدد الإصابات بـ«كورونا» بشكل مستدام في الأسابيع القليلة المقبلة، وقال: «وهذا يعني أننا ببساطة لا نستطيع تحمل إرجاء آخر للقرارات».

وتعتزم المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مناقشة كيفية المضي في مكافحة الجائحة يوم الأربعاء المقبل. وستدور المناقشة حول تمديد القيود السارية منذ بداية هذا الشهر.