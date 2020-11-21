الكويت تسجل 426 إصابة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 863.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 426 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 139 ألفاً و734.

وأشار المتحدث إلى وجود 84 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 511 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» في الكويت إلى 131 ألفاً و560 حالة.