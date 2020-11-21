مقتل 5 سجناء بعد عملية هروب من سجن في لبنان

قتل خمسة سجناء في لبنان، اليوم السبت، بعد عملية هروب كبيرة من أحد السجون إلى جهات مجهولة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مجموعة من السجناء حطمت، فجر اليوم، أبواب الزنزانات في سجن وهربت إلى جهات مجهولة.

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد منهم على الفور، وفقاً للوكالة.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أخرى مقتل خمسة مساجين وإصابة آخر إثر حادث الاصطدام. ووصلت سيارات إسعاف على الفور إلى مكان الحادث.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علماً بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعض الهاربين.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، لمباشرة التحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.