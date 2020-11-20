الخرطوم وجوبا: حدودنا المشتركة مناطق تنمية وليست مصدراً للصراع

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أكد مسؤولون سودانيون في ختام الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، أن المسؤولين في البلدين يريدون أن تكون الحدود المشتركة مناطق تنمية وتواصل وتبادل منافع بين شعبي البلدين، ولا يرغبان على الإطلاق أن تكون مصدراً للصراع والحرب، وأنهم سيعملون على تحقيق هذا الهدف.

وقال معاذ تنقو، رئيس المفوضية القومية السودانية للحدود إن هناك رغبة مشتركة في البلدين في أن تكون الحدود المشتركة مناطق تنمية وتبادل منافع وتقوية العلاقات والتواصل بين الشعبين، لا أن تكون الحدود مصدراً للصراع والاقتتال والاحتراب بين البلدين.

ومن جانبه، قال اللواء الأمين بانقا رئيس اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين، إن البيان الذي وقعه الجانبان أمس، احتوى على ملاحق مهمة حددت المناطق المتفق عليها، والوثائق التي تسندها، كما حدد المناطق المختلف عليها والوثائق التي تسندها. وأضاف بانقا أن «الاجتماع عكف على دراسة الخط الحدودي دراسة متأنية، وأن النقاش اتسم بالصراحة والوضوح، وأن كل طرف قدم دفوعاته وحججه بالوثائق، والتي سترفع للمفوضية المشتركة للحدود بين البلدين في اجتماعها مطلع الشهر المقبل».

يأتي ذلك في وقت، أكدت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أنه لا نية لحل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، التي أنشأها الحكم الانتقالي في السودان لتعقب النظام السابق، رغم الدعوات العديدة لحلها، واتهامها بارتكاب أخطاء ومخالفات.

وقال الصحفي والمحلل السوداني عبد المنعم سليمان لـ«الاتحاد» إن الدعوات التي تنتشر الآن لحل اللجنة التي قامت بدور مهم لإزالة فساد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير هي دعوات مفخخة ومنظمة، يقف خلفها عناصر وفلول النظام السابق ومافيا الفساد. وأضاف سليمان أن «ما تقوم به اللجنة من عمل تعجز عن القيام به السلطات القضائية والعدلية في السودان، وذلك لطبيعة تكوينها السياسية القانونية».

ومن ناحية أخرى، أكد عرفان صديق السفير البريطاني في الخرطوم، دعم بلاده لاتفاق جوبا للسلام بشكل كامل، مجدداً الإعلان عن دعم بلاده للحكومة السودانية بشكل كامل. جاءت هذه التصريحات من السفير البريطاني رداً على انتقادات وجهت له بسبب تصريحات سابقة حول ذات الموضوع.