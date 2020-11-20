بايدن: اخترت وزير خزانة

ويلمنغتون (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنّه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي، وسيكشف عن اسمه قريباً.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في مدينته ويلمنغتون بولاية ديلاوير: «اتّخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر» الذي يحتفل به الأميركيون في 26 نوفمبر.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديمقراطي المنتخب أنّ اختيار بايدن قد يكون وقع، على الأرجح، على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاماً، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرنين.

وهذه التكنوقراطية المتخرّجة من جامعة هارفارد المرموقة، على دراية جيدة بوزارة الخزانة، إذ كانت مسؤولة عن الشؤون الدولية في ظلّ إدارة أوباما قبل تعيينها في الاحتياطي الفدرالي.