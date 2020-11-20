السعودية تعيد العمل القنصلي في سفارتها باليمن

الرياض (وكالات)

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أمس، إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، والذي توقف منذ أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير آل جابر، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، أن «هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة». وكتب آل جابر في تغريدته: «صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية من دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة».