إسرائيل تتهم لبنان بتغيير موقفه 7 مرات بشأن ترسيم الحدود المائية

تل أبيب (وكالات)

اتهمت إسرائيل، أمس، لبنان، بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال وصول المحادثات إلى طريق مسدود وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر.

وكان لبنان وإسرائيل اختتما الأسبوع الماضي جولة ثالثة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقررا عقد جولة رابعة في بداية ديسمبر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في تغريدة على تويتر، إنّ «لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات». وأضاف أنّ «موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود». وتابع أنّ «من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة»، مؤكّداً أنّ «أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة».

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون كتب في تغريدة على حساب الرئاسة على تويتر، أنّه أكد خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» أنّ «ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة».