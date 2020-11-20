ولاية جورجيا تعلن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية

ذكرت تقارير إعلامية أن ولاية جورجيا الأميركية أقرت، اليوم الجمعة، فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

وأكد براد رافينسبرجر، نائب حاكم ولاية جورجيا، اليوم الجمعة، أن الفرز اليدوي والمراجعة لكل الأصوات خلصت إلى أن بايدن هو الفائز.

وقال رافينسبرجر "أؤمن بشعار ""الأرقام لا تكذب"". بصفتي سكرتيرا للولاية، أعتقد أن الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة"، مشددا على أن "الأرقام تعكس حكم الشعب".

ووصف رافينسبرجر نفسه بأنه فخور بتأييد ترامب.

ويعني هذا الإعلان فوز بايدن رسميا بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي وعددها 16 صوتاً.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن فريق حملة الرئيس دونالد ترامب يعلق آماله على محاولة لدفع المجالس التشريعية الخاضعة لسيطرة الجمهوريين في ولايات حاسمة أخرى فاز بها بايدن لتعليق النتائج وإعلان ترامب فائزا بالتصويت.

ويركز الفريق حاليا على بنسلفانيا وميشيجان. لكن حتى إن تحولت الولايتان لصالحه، فسيحتاج ترامب إلى قلب نتيجة التصويت في ولاية ثالثة للتفوق على بايدن في المجمع الانتخابي.

في السياق ذاته، نفت حملة بايدن، في وقت سابق اليوم الجمعة، وجود أي أساس قانوني لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيجان.

وقال بوب باور المستشار القانوني لحملة بايدن، إن النواب في تلك الولاية لا يمكنهم تغيير نتيجة التصويت الرئاسي الحاسمة التي ساعدت بايدن على الفوز بالرئاسة.

وأوضح باور "لم يقم مجلس في تاريخ بلادنا بما يسعى دونالد ترامب بوضوح لدفع مجلس ولاية ميشيجان لفعله وهو تجاهل نتيجة التصويت الشعبي... لا يمكن أن يحدث ذلك".

كانت وسائل إعلام أميركية أعلنت، قبل نحو أسبوعين، فوز بايدن المرشح الديمقراطي بالسباق الرئاسي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع قضايا للمطالبة بإعادة فرز الأصوات قائلاً إن تزويراً شاب عملية فرز وإحصاء الأصوات المرسلة عن طريق البريد.