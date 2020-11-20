كورونا يقتل 1,3 مليون ويصيب 57,06 مليون عبر العالم وسط ترقب للقاح

أظهر إحصاء، أجري اليوم، أن ما يربو على 57,06 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و362744 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬حالة فيما تظهر بارقة أمل بإمكانية التوصل إلى لقاح قريبا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشافه في ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من الفيروس بواقع 252493 وفاة من أصل 11 مليون و737129 إصابة. وسجلت الهند 132162 وفاة (9004365 إصابة) ثم البرازيل بواقع 168061 وفاة (5981767 إصابة)، وفرنسا مع 47127 وفاة من أصل 2086288 إصابة، وروسيا بـ35311 وفاة و2039926 إصابة، وإسبانيا وسجلت 42291 وفاة مما مجموعه 1541574 حالة، ثم المملكة المتحدة التي أحصت 53775 وفاة مقابل 1453256 إصابة.

وتشهد العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية، زيادة كبيرة في الإصابات حدت بها إلى إعادة فرض إغلاق شامل وإقفال المتاجر غير الأساسية في محاولة للتصدي للموجة الثانية من الفيروس.

يأتي كل ذلك والعالم يترقب لقاحا يمكن أن يوقف تفشي الفيروس. خاصة بعد أن أعلنت شركتا «بيونتك» و«فايزر» للأدوية أنهما ستقدمان، اليوم الجمعة، طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على موافقة عاجلة على اللقاح الذي طورتاه ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركتان، في بيان مشترك اليوم الجمعة، أنه يمكن البدء في تسليم اللقاح، المسمى BNT162b2، بحلول نهاية هذا العام، إذا تمت الموافقة عليه.

ونشرت شركتا «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأميركية نتائج واعدة بشأن اللقاح الذي عملتا على تطويره. كما أنهما أول من تتقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، التي سيتعين عليها الآن مراجعة الطلب والبت فيه.

كما نشرت شركة «مودرنا» الأميركية نتائج واعدة للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجربة السريرية التي تجريها على لقاحها.