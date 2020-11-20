«بيونتك» و«فايزر» ستطلبان ترخيصا أميركيا للقاح كورونا

أعلنت شركتا «بيونتك» و«فايزر» للأدوية أنهما ستقدمان، اليوم الجمعة، طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على موافقة عاجلة على اللقاح الذي طورتاه ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركتان، في بيان مشترك اليوم الجمعة، أنه يمكن البدء في تسليم اللقاح، المسمى BNT162b2، بحلول نهاية هذا العام، إذا تمت الموافقة عليه.

ونشرت شركتا «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأميركية نتائج واعدة بشأن اللقاح الذي عملتا على تطويره. كما أنهما أول من تتقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، التي سيتعين عليها الآن مراجعة الطلب والبت فيه.

وأعلن ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر «يشكل تقديم الطلب في الولايات المتحدة خطوة حاسمة في سعينا لتأمين لقاح ضد كوفيد-19 للعالم، ولدينا حالياً صورة مكتملة أكثر عن فعالية وسلامة لقاحنا، ما يعطينا ثقةَ بإمكاناته».

يجري تقييم اللقاح أيضاً منذ أسابيع في الاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة. وقالت تلك الجهات في بيان إن «الشركات مستعدة لتوزيع اللقاح في الساعات التي تلي ترخيصه».

ويمكن لأوروبا أن تتبع الولايات المتحدة مباشرة بمنح الترخيص للقاح، أي اعتباراً من الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ينتظر أيضاً أن تقدم شركة «مودرنا» الأميركية، التي أنتجت لقاحاً فعالاً، أيضاً على طلب ترخيص.

وليس من الواضح حتى الآن المدة التي سوف تستغرقها عملية مراجعة الطلب. ومع ذلك، يتطلع خبراء أميركيون إلى إصدار نتيجة المراجعة قبل نهاية العام. وتنطبق عملية الموافقة المستعجلة على لقاحات كورونا نظرا للحاجة الملحة لها.

وأصاب مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، حتى الآن أكثر من 56 مليون شخص عبر العالم بينها 1,350,275 وفاة رسميًا في جميع أنحاء العالم منذ بداية الوباء وفقًا لتعداد يستند إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف وفاة جراء كوفيد-19 من بين أكثر من 11,5 مليون إصابة مسجلة منذ بداية الوباء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، ما يجعلها أكثر بلدان العالم تضررا بالوباء.

بعد الولايات المتحدة، البلدان الأكثر تضرراً هي البرازيل حيث بلغ عدد الوفيات 167,455 والهند (131,578) والمكسيك (99528) والمملكة المتحدة (53274).