إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 56 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز 56 مليوناً حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، عند الساعة 19:08 بالتوقيت العالمي الموحد، أن إجمالي الإصابات حول العالم وصل إلى 56 مليوناً و 922 ألفاً و 150 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى مليون و 360 ألفاً و 708 حالات.

