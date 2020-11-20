إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.54 مليون

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أسبانيا إلى 1.54 مليون حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 42 ألفاً و291 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم الجمعة.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا قبل نحو 41 أسبوعاً.





