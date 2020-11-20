فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 2.14 مليون

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.14 مليون حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 47 ألفاً و201 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 153 ألفاً و145 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم الجمعة.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 43 أسبوعاً.

