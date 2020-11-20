ألمانيا تسجل 23 ألفاً و648 إصابة بفيروس كورونا



أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح, اليوم الجمعة, أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 23 ألفاً و648 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتسجل ألمانيا بذلك رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية، بحسب بيانات المعهد، والذي فاق الرقم القياسي الذي سجلته، الجمعة الماضي، بواقع 23 ألفاً و542 إصابة.

ومقارنة بأمس الخميس، ارتفع عدد الحالات الجديدة بواقع نحو ألف حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 879 ألفاً و564 حالات.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 13 ألفاً و630 حالة، بزيادة قدرها 26 حالة مقارنة بأمس الخميس.



