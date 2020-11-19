المجر تختبر لقاحاً روسياً ضد كورونا تمهيداً لإمكانية استخدامه

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بلاده باتت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتلقى عينات من لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام، عن منشور وضعه سيارتو في صفحته على موقع "فيسبوك"، قوله إن المجر حصلت على 10 عينات من اللقاح اليوم الخميس، وستبدأ في إجراء اختبارات معملية "شاملة" لاتخاذ قرار بشأن منح موافقتها على استخدامه.

ووقعت المجر، بالفعل، عقوداً للحصول على لقاحات من شركات غربية، تشمل 6,5 مليون جرعة من شركة "أسترازينيكا" و4,4 مليون جرعة من "جونسون آند جونسون"، ومثلها من شركة "فايزر"، حسبما قال وزير شؤون مجلس الوزراء جيرجلي جولياس في وقت سابق اليوم في موجز متلفز.

كانت المفوضية الأوروبية توصلت لاتفاقيات مع عدد من شركات الأدوية لتوريد لقاحات محتملة مضادة لمرض كوفيد-19 لصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.