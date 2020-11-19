«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لمعاقبة مؤججي الصراع في ليبيا

واشنطن (وكالات)

أعلن مجلس النواب الأميركي، تمرير مشروع قانون «استقرار ليبيا»، لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي. وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن البرلماني تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، وأعضاء المجلس جو ويلسون وتيد ليو توم مالينوفسكي، قدموا مقترح القانون للموافقة عليه. وقال دويتش في تغريدة عبر «تويتر»: «أقر مجلس النواب قانون استقرار ليبيا الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين». ومن شأن القانون أن يعاقب داعمي المرتزقة والميليشيات ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.