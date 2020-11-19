ليبيا.. «ديوان المحاسبة» يحيل السراج إلى النائب العام لارتكابه مخالفات

بنغازي (الاتحاد)

أحال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، والقيادي بجماعة «الإخوان» الإرهابية خالد شكشك، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» و9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام. وأشار ديوان المحاسبة إلى ارتكاب السراج لمخالفات من بينها مخالفة قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، للاتفاق السياسي، وأيضاً المخالفة من حيث الاختصاص الذي يتمثل في رئاسة وزراء «الوفاق» وليس المجلس الرئاسي. ورصد التقرير كذلك مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، وما يدل على وجود شبه فساد وتواطؤ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية، والإهمال والتقصير في أداء الواجب، مما ترتب عنه إضرار بالمال العام.