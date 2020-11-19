إحباط هجوم حوثي شمالي الجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية، حاولت من خلاله التقدم إلى أحد مواقع الجيش في جبال «الأمهور» بين مديريتي «خب الشعف» و«برط العنان» شمالي الجوف.

وتحول الهجوم إلى خسارة جديدة للميليشيات التي سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح بنيران الجيش ومقاتلي القبائل.

وبالتزامن، تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير آليات عسكرية مختلفة وقتل من فيها بعد أن استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات الميليشيات في الجبهة ذاتها.

وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات حوثية فاشلة لاختراق مواقع الجيش في جبهات «تواثنة والمطابق»، والتي تصدى لها الجيش موقعين خسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وفي السياق، أتلفت فرق الهندسة التابعة للجيش، كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، التي تم نزعها من عديد مناطق بمحافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية، إن الفريق الهندسي التابع للواء السابع حرس حدود بالجوف، قام بإتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي على الطرق العامة وفي المساحات والكثبان الصحراوية في جبهة الخنجر.

وأوضحت المصادر أن الفرق الهندسية مستمرة في نزع الألغام الحوثية التي زرعت بشكل كثيف وعشوائي في المحافظة، وباتت خطراً يتهدد حياة المدنيين بشكل كبير.

وتقبع محافظة الجوف، في قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من الألغام الحوثية، التي زرعتها الميليشيات بواقع مليوني لغم في عموم البلاد، كان للجوف نصيب منها، دفعت تكلفته برقم كبير من الضحايا الأبرياء.

وفي مأرب، لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي مصرعه مع عدد من مرافقيه على إثر ضربة جوية لطيران التحالف. وأفادت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي المدعو «يحيى علي جحاف» المنتحل رتبة عميد كان من ضمن القيادات التي استقدمت من جبهة «نجد العتق» وقاد معارك في جبهة «حلحلان» المحاذية لمعسكر «ماس» والتي تشهد مواجهات ساخنة منذ أيام. وأضافت المصادر أن ضربة جوية للتحالف استهدفت جحاف في وادي «حلحلان» ما أدى إلى مقتله وعدد من مرافقيه.

يأتي هذا مع خسران الميليشيات عدداً كبيراً في صفوفها خلال المعارك المحتدمة غربي مأرب لاسيما في جبهة «صلب» و«نجد العتق» و«حلحلان».