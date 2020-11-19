مصر: انفجار في خط أنابيب الغاز شمال سيناء

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت مصادر أمنية وبدوية من شمال سيناء عن تعرض خط الغاز بمنطقة «سبيكة» غرب العريش في شمال سيناء لتفجير أدى لاشتعال النيران فيه، وشوهدت ألسنة النيران تملأ شمال مثلث «بئر العبد، العريش والشيخ زويد». وأوضحت المصادر أنه تمت السيطرة على النيران بعد نحو 3 ساعات من الانفجارات التي كانت متتالية، لافتاً إلى أنه تم إخماده والسيطرة عليه. وأكدت المصادر أن خط أنابيب الغاز العريش «القنطرة» تم استهدافه بقنابل بدائية الصنع.

من جانبه، أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش في منطقة غرب العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.

وأضاف المحافظ أن التفجير لن يؤثر علي إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بـ«المساعيد» وإلى مساكن المواطنين بمدينة العريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء. وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» فور وقوع الانفجار، والتي قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة علي الحريق، مؤكداً أن الخسائر والتلفيات بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية، لافتاً إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط لموقع التفجير.

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي في بيان على «تليجرام» مسؤوليته عن التفجير، دون تقديم أدلة.