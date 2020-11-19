مدير بيونتك: يمكن بدء توزيع لقاح كورونا في ديسمبر

قال مدير عام مختبر بيونتك الألماني، الذي يعمل إلى جانب الأميركي «فايزر» لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، اليوم الخميس، إنّه من الممكن الحصول على ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وأعلن أوغور شاهين، في حديث صحفي خاص إلى وكالة «فرانس برس»، أن «ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً».

وأوضح شاهين أنّ طلب الترخيص سيودع، غدا الجمعة، أمام الوكالة الأميركية للأدوية. وأضاف «من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر».

كانت شركتا «فايزر» و«بيونتك» أكدتا، أمس الأربعاء، أنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح بلغت 95 بالمئة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، بشكل أكبر من غيرهم.